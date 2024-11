Per la Juve un altro pari 

Aston Villa 0

Juventus 0

Aston Villa (4-2-3-1) : Martinez, Cash, Diego Carlos, Torres, Digne, Kamara (31’ st Barkley), Tielemans, Bailey (41’ st Philogene), Rogers, McGinn, Watkins (31’ st Duran). Allenatore Emery.

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio, Savona (21’ st Danilo), Kalulu, Gatti, Cambiaso, Locatelli, Thuram (41’ st Fagioli), Conceicao, Koopmeiners, Yildiz (37’ st Mbangula), Weah. Allenatore Thiago Motta.

Arbitro : Gil Manzano (Spagna).

Note : ammoniti Tielemans, Bailey, Torres, Kalulu, Weah, Koopmeiners.

Birmingham. Emery non avrebbe buttato via un pareggio, Thiago Motta era in emergenza: tra Aston Villa e Juventus si chiude 0-0. E al 94’ ecco il brivido per i bianconeri, col gol di Rogers annullato per fallo su Di Gregorio. In chiave qualificazione va meglio agli inglesi, dal momento che tra le due squadre rimangono due lunghezze, ma i giochi sono aperti. Per Motta è il secondo 0-0 di fila dopo quello di San Siro: la fase difensiva funziona, su quella offensiva bisogna ancora lavorare anche se pesa l’assenza di Vlahovic.

All’allenatore bianconero sono rimasti 14 giocatori di movimento: Weah fa il riferimento offensivo con Conceicao-Koopmeiners-Yildiz sulla trequarti. Emery ha più scelte ma deve fare i conti con sei partite senza successi. La Juve si affida alle sgroppate di Conceicao mentre Koopmeiners non si vede, gli inglesi rispondono con una girata di testa di Pau Torres che non inquadra lo specchio. Poi nel finale tre occasioni: Di Gregorio è reattivo sul tiro improvviso di Watkins e Gatti si immola sulla botta dalla distanza di Cash. Sul ribaltamento di fronte Weah non inquadra lo specchio. Nel recupero Digne pizzica la traversa su punizione.

Nella ripresa Koopmeiners calcia un corner, sul secondo palo c’è Conceicao che di testa va a botta sicura e Martinez riesce miracolosamente a tirar fuori il pallone dalla porta. Il Villa risponde con un tiro ravvicinato di McGinn respinto da Locatelli. L’ultimo brivido è in area bianconera: al 94’ Rogers fa esplodere il Villa Park ma l’arbitro annulla per una carica di Diego Carlos su Di Gregorio. Per la Juve è la terza gara consecutiva in Champions senza vittorie, ma gli ottavi di finale sono a due lunghezze. Il prossimo appuntamento sarà allo Stadium l’11 dicembre con il City.

