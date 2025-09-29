Per la guardia medica una nuova sede di fronte alle scuole 

A Uta è stata inaugurata la nuova sede della guardia medica. La struttura si trova di fronte alle scuole “Giuseppe Garibaldi”, data in concessione gratuita dal Comune. All’apertura dell’ambulatorio c’erano il sindaco Giacomo Porcu, il commissario straordinario della presidenza Asl di Cagliari, Aldo Atzori, e i responsabili tecnici. Appena saranno sistemate le attrezzature e gli arredi, si potrà partire con la regolare attività che sino a quel momento continuerà a svolgersi nella sede di piazza Santa Giusta. La guardia medica ospiterà anche altri servizi per il territorio come medici specialisti, pediatri di libera scelta con assegnazione temporanea e medici di base.

In occasione della consegna dei locali la Giunta comunale ha intitolato la struttura al fondatore di Emergency, Gino Strada, mentre il piazzale antistante è stato dedicato al Premio Nobel per Medicina, Rita Levi Montalcini.

«Utilizzando un bene del patrimonio comunale possiamo assicurare un servizio di assistenza sanitaria di primaria importanza per il nostro paese», dice il sindaco Giacomo Porcu. «Siamo fiduciosi che la Asl attivi subito i nuovi servizi, particolarmente utili soprattutto per i concittadini con difficoltà negli spostamenti. Un ulteriore risvolto positivo è che grazie a questo trasferimento la Asl potrà dedicare in via esclusiva la struttura di piazza Santa Giusta al servizio veterinario». (l. e.)

