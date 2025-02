Per la giostra si parte da 570mila euro 

L’obiettivo «di rendere la Sartiglia un evento autonomo dai contributi pubblici», dichiarato un anno fa dal presidente della Fondazione Oristano, Carlo Cuccu, per il momento resta un sogno nel cassetto. Per l’edizione 2025 il preventivo finanziario per l’organizzazione dell’evento principe del Carnevale oristanese è di 570mila euro: cifra stimata, che potrebbe subire qualche variazione ma solo all’insù.

Le entrate

La fetta più sostanziosa, come sempre, è quella attesa dalla Regione, che contribuisce (con i suoi tempi) attraverso un finanziamento di 200mila euro; 160mila sono gli euro che gli organizzatori contano di riuscire a mettere insieme dalla vendita degli biglietti per le tribune. Che non a caso sono stati rivisti al rialzo: per un posto a sedere in via Duomo si va da 25 a 55 euro; in via Mazzini da 30 a 40 euro (il via oggi sulla piattaforma Tick@).

Tornando alle previsioni di entrate, 70mila saranno stanziati dal ministero della Cultura, 65mila frutto di sponsorizzazioni. Il Comune contribuirà con 55mila euro, come lo scorso anno, anche se la richiesta avanzata dalla Fondazione era di 70mila. L’80% sarà erogato subito «per agevolare l’organizzazione della manifestazione», si legge nella delibera di Giunta approvata su proposta dell’assessore, Luca Faedda.

Le spese

Gli adempimenti, d’altronde, sono tanti. «Abbiamo registrato anche noi l'effetto del generalizzato aumento dei costi di mercato, che si traduce in una maggiore spesa per gli allestimenti strutturali della manifestazione - spiega Cuccu - Se da un lato stiamo cercando di ricorrere a meccanismi di efficientamento economico delle spese, d'altra parte riteniamo doveroso reperire risorse per migliorare lo sforzo della Fondazione verso l'obiettivo di una promozione più incisiva, durante tutto l'anno». Comunicazione e allestimenti sono le due voci principali nella previsione di spesa: tra pubblicità, spot, affissioni il conto si aggira sui 150mila euro; 140mila per la predisposizione di percorsi e tribune. Per i compensi all’associazione cavalieri, i rimborsi ai Gremi, la direzione tecnico-organizzativa e artistica si spenderanno 115mila euro; altri 80mila serviranno per i servizi di sicurezza e per l’assistenza sanitaria e veterinaria; 70mila euro infine saranno impiegati per le assicurazioni dei cavalieri. Uno sforzo importante «per il bene del territorio - conclude Carlo Cuccu - nella convinzione che la Sartiglia identifichi la nostra comunità sempre, e non solo nel periodo della giostra».

RIPRODUZIONE RISERVATA