Conference League.
03 ottobre 2025 alle 00:47

Per la Fiorentina esordio vincente, Piccoli protagonista 

Fiorentina 2

Sigma Olomuc 0

Fiorentina (3-5-2) : De Gea; Pablo Marì, Pongracic (40’ st Comuzzo), Ranieri; Dodo (27’ st Fortini), Mandragora (14’ st Fazzini), Fagioli, Ndour, Gosens (14’ st Parisi); Piccoli, Dzeko (27’ st Gudmundsson). Allenatore Pioli.

Sigma Olomouc (4-2-3-1) : Koutny; Slavicek, Sylla, Kra, Slama; Beran, Kostadinov (27’ st Breite); Ghali, Tkac (1’ st Langer), Dolznikov (18’ st Michez, 31’ Sip); Mikulenka (18’ st Tijani). Allenatore Janotka.

Arbitro : Badstubner (Germania).

Reti : pt 21’ Piccoli, st 50’ Ndour.

Note : ammoniti Fagioli, Ndour, Kostadinov, De Gea.

Firenze. Inizia con un successo sulla Sigma Olomouc il cammino della Fiorentina in Conference League. E uno dei grandi protagonisti della serata è l’ex rossoblù Piccoli, autore del gol del vantaggio (il suo primo centro in maglia viola) e andato vicino alla rete in altre tre occasioni. Il raddoppio arriva al 95ì con Ndour.

Un passo avanti per gioco, atteggiamento e occasioni ma non una gara facile per gli uomini di Pioli, anche se l’importante era vincere per ridare un po’ più di tranquillità al gruppo dopo un avvio di stagione così così. Il tecnico manda in campo quasi tutti i titolari lasciando in panchina, rispetto alla gara di Pisa, il giovane Fazzini e Gudmundsson. In attacco invece spazio alla coppia Dzeko-Piccoli. La Fiorentina fa la partita. Qualche sbavatura in difesa, soprattutto nel primo tempo, e al 19’ De Gea deve salvare su un insidioso tiro di Tkac dopo che i compagni perdono palla al limite dell’area. Ma al 27’ ecco il gol di Piccoli: Ndour di testa dalla linea di metà campo lancia l’ex rossoblù che con potenza si avvicina all’area della Sigma Olomouc, attende l’uscita del portiere Koutny e insacca con un diagonale sul palo lontano. A fine primo tempo viola vicini al raddoppio con Fagioli (un tiro da fuori area) e due volte sempre con Piccoli.

Nella ripresa (57’) è ancora Piccoli ad avere sui piedi la palla del raddoppio, ma Koutny in uscita gli respinge il tiro in scivolata. All’80’ Fazzini in percussione dopo essersi liberato di tre avversari arriva al tiro in area ma la palla viene deviata in angolo prima che s’insacchi alla sinistra di Koutny. Ndour chiude la gara al 95’ con un gran tiro da fuori area: la palla tocca il palo ed entra.

