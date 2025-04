Per la Fiorentina chance da sfruttare 

FIRENZE. «Siamo ambiziosi e vogliamo passare il turno, scenderemo in campo avvelenati». Raffaele Palladino presenta così la gara delle 18.45 (tv su Sky Sport) contro il Celje, ritorno dei quarti di Conference League. In palio c'è l'accesso alle semifinali della competizione che ha visto la Fiorentina arrivare in finale nelle ultime due edizioni senza mai riuscire ad alzare il trofeo. Di qui la voglia di riscatto anche perché conquistare la coppa vorrebbe dire disputare la prossima stagione l'Europa League. La vittoria per 2-1 ottenuta una settimana fa in casa della formazione slovena rappresenta un vantaggio importante ma il tecnico viola consiglia i suoi di non abbassare la guardia.

«Abbiamo lavorato con attenzione e intensità», ha assicurato Palladino, che con la Viola sarà poi ospite alla Unipol Domus a Pasquetta, «fin da inizio stagione abbiamo detto di voler essere competitivi sia in campionato che in Conference, d'ora in avanti saranno tutte finali, servirà la giusta mentalità, perché tutto è ancora aperto».

L'allenatore del Celje, lo spagnolo Reira, ha consigliato la Fiorentina di preparare in modo serio la gara di ritorno. «L'ho ascoltato. Noi facciamo i fatti, le chiacchiere le lasciamo agli altri», ha risposto Palladino reduce dalla cena, martedì sera in un locale di Prato, insieme con il patron Rocco Commisso (che si è cimentato con la fisarmonica), a sua moglie Catherine e alla dirigenza. Tra le assenze spicca quella di Dodo, fermo per squalifica, come pure Moreno e Zaniolo mentre Colpani è infortunato. In compenso Palladino recupera Gosens (dopo l'infortunio al ginocchio) e Parisi.

RIPRODUZIONE RISERVATA