Per la Fiorentina c’è il Polissya: «Qualifichiamoci» 

Per il quarto anno consecutivo la Fiorentina ha la possibilità di superare i playoff di Conference League e proseguire il cammino nella competizione che l’ha vista per due volte finalista sotto la gestione Italiano e fermarsi in semifinale lo scorso maggio con Palladino. Il 3-0 conquistato all’andata contro il Polissya sul neutro di Presov, in Slovacchia, permette alla squadra viola di scendere in campo oggi alle 20 al Mapei Stadium di Reggio Emilia (i Franchi è inagibile) con la qualificazione ipotecata.

Stefano Pioli però raccomanda massima concentrazione. «Vogliamo arrivare in fondo, il risultato dell’andata è un buon vantaggio ma sappiamo quanto il calcio possa essere imprevedibile, quindi non bisogna sottovalutare nessuno. Conosciamo meglio i nostri avversari ma questo vale anche per loro e Rotan è un allenatore ben preparato. Portiamo a casa la qualificazione».

Mancheranno lo squalificato Kean, l’indisponibile Piccoli (l’ex del Cagliari non è inserito nella lista Uefa per questi playoff) e Beltran, ancora sul mercato. Proprio le trattative ancora aperte nonostante le gare ufficiali siano iniziate infastidiscono Pioli: «È sbagliato lavorare in una situazione simile, io e i miei colleghi lo diciamo da tempo. Il campionato è terminato a fine maggio, c’era tutto il tempo per fare mercato e chiuderlo a Ferragosto». il difensore Comuzzo ha rifiutato l’offerta dell’Al Hilal, pronto a pagare 35 milioni. Quanto a eventuali innesti in extremis il tecnico viola ha ribadito: «Se alzeranno il livello del gruppo ben vengano, sennò restiamo così». Dzeko stasera partirà titolare con da Fazzini o Gudmundsson.

