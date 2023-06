Per la Fiera delle ciliegie le cantine aperte fanno il pieno 

Serata da tutto esaurito per la trentottesima edizione della Fiera delle ciliegie. Le strade del centro cittadino si sono via via riempite per la serata clou dell’evento che attira visitatori da tutta l’isola organizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con il comune e con il lavoro certosino dei cantinieri, delle associazioni e delle attività che hanno dato il loro contributo per la sua buona riuscita.

Stand di artigianato, di prodotti tipici locali, di coltelli lavorati a mano e tanto altro hanno esposto i loro prodotti dalla mattina, così come al museo civico Franco Ferrai dove è stato possibile visitare mostre ed esposizioni. Tra gli eventi in programma, anche lo spazio dedicato allo sport, con il triangolare di basket organizzato dalla società cittadina al PalaLixius, e all’agonismo con la gara dello sputo del nocciolo in piazza Vittorio Emanuele, per iniziare la serata.

Con l’apertura delle antiche cantine nel cuore del paese la festa è entrata nel vivo: tra i più disparati piatti tipici, dai culurgiones fritti, arrosto e al sugo, ai salumi e ai formaggi di ogni tipo, alla classica pecora in cappotto, i visitatori hanno potuto, tramite l’enogastronomia, aprirsi al racconto di un territorio, di una cultura e di una comunità che ha messo al centro una delle sue eccellenze, la ciliegia. Il tutto allietato a suon di musica dal concerto itinerante del gruppo Sonos e Cantos.

