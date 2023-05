Per la festa di San Giorgio un programma di riti e concerti 

Oggi comincia la festa di San Giorgio. Alle 19 l’inizio della novena e la messa in parrocchia. Giovedì alle 15.30 la ricerca dei carri che parteciperanno a Is Truncus, il giorno seguente all’alba la partenza al monte per il taglio della legna e alle 16 il raduno dei carri nel parco. Sabato 27 maggio alle 12 la vestizione del simulacro del santo, alle 19 la messa e alle 22 in piazza un concerto.

Domenica 28 maggio alle 10.30 il raduno dei carri nel piazzale della chiesa e la messa;, alle 18 messa cantata dal coro dei giovani, alle 21 benedizione del falò, alle 22 il concerto di Maria Giovanna Cherchi.

Lunedì 29 maggio, giorno clou della festa, le messe alle 6.30, 7.30, 8.30, 10 e 18; alle 22.30 l’atteso concerto di Jack La Furia. (sev. sir.)

