Per la ferrini decima stagione nel massimo torneo regionale 

Per la Ferrini quella che inizia domenica, con l’andata del primo turno di Coppa Italia in casa col Monastir, è la decima stagione consecutiva in Eccellenza. Torneo raggiunto la prima volta nel 2015, quando ha vinto il girone A di Promozione, e dove negli anni si è sempre mantenuta ad alti livelli, come dimostra l’ultima partecipazione ai playoff. Proprio da qui la società riparte, con la consapevolezza che il nuovo campionato avrà i valori più alti nella storia recente dell’Eccellenza. «Sarà di ottimo livello», la certezza di Gianluca Podda, attaccante e vice capitano dei cagliaritani: «La preparazione procede bene, adesso abbiamo l’ultima settimana prima dell’esordio ufficiale che sarà un bel test».

Conferme e novità

Per il settimo anno di fila, il sesto dall’inizio, l’allenatore sarà Sebastiano Pinna. Il colpo dell’estate è il bomber Mattia Caddeo, classe ‘92, preso dal Ghilarza, una garanzia a livello realizzativo. Gli altri nuovi sono Fabio Fredrich e Alessandro Mancusi in difesa, Gabriele Dore come centrocampista offensivo e Roberto Piroddi in attacco, più Nicola Atzei rientrato dopo una stagione al Sant’Elena. «Gli innesti sono tutti ottimi giocatori e persone», sottolinea Podda, «adessolavoreremo per essere il più in forma possibile alla prima giornata, di sicuro la doppia sfida col Monastir sarà un’ottima prova». L’attaccante, classe ‘96, è uno dei veterani assieme a capitan Alessandro Bonu e Federico Boi. Come altri confermati ci sono Pedro Alexandre, Mirco Carboni, Marco Manis, Sandro Scioni e i giovani Alberto Mele e Alessandro Serrau.