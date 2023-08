Per la Domus rimasti duemila posti 

Sarà una vera e propria corsa al biglietto, per assicurarsi i poco più di 2 mila posti rimasti alla Domus per le partite in casa del Cagliari, con alta probabilità di sold out e stadio tutto rossoblù per l'intero campionato. Dopo il clamoroso successo della campagna abbonamenti (oltre 13.500 tessere, nei prossimi giorni il dato definitivo) scatta la caccia ai tagliandi per le gare singole, a partire dall'esordio casalingo in Serie A con l'Inter di lunedì 28, dopo i 14.917 spettatori col Palermo (numeri già altissimi). La vendita per il primo big-match stagionale aprirà la prossima settimana (possibile anche a ridosso della sfida) solo online su TicketOne, senza quindi utilizzare lo store di piazza L'Unione Sarda o le rivendite autorizzate. Disponibilità rimasta solo in Distinti Centrali (la maggior parte) e Tribuna, oltre ai 415 del settore ospiti che saranno messi in vendita qualche giorno dopo gli altri. I prezzi saranno più alti rispetto alla media e all'ultima stagione in A per le tante richieste e la scelta di non mettere un tetto agli abbonamenti. Scontato, almeno in Cagliari-Inter, che i biglietti andranno a ruba in breve tempo. Sarà possibile il cambio utilizzatore (cessione dell'abbonamento per le singole gare) solo fra persone della stessa categoria tariffaria.