Per la Dinamo terzo flop di fila 

Reggio Emilia 84

Sassari 58

Unahotels Reggio Emilia : Barford 15 (2/4 da due, 3/6 da tre), Gallo 5 (1/1, 1/2), Winston 3 (0/1, 0/4), Faye 12 (4/5), Smith 9 (3/3, 1/6), Uglietti 11 (1/1, 3/4), Fainke, Vitali 1 (0/3), Faried 9 (4/5), Grant 7 (3/3, 0/1), Chillo 2 (1/1, 0/3), Cheatham 10 (2/4, 2/5). All. Priftis.

Banco di Sardegna Sassari : Cappelletti 2 (0/1, 0/3), Bibbins 5 (1/5, 1/5), Vasselli ne, Trucchetti ne, Halilovic 16 (7/10), Fobbs 6 (2/6), Tambone (0/4 da tre), Veronesi 6 (0/2, 2/4), Bendzius 5 (1/4 da tre), Vincini (0/1), Sokolowski 7 (2/3, 1/2), Thomas 11 (4/11, 0/2). All. Bulleri.

Arbitri : Baldini, Bettini e Marziali.

Parziali : 19-25, 43-37, 65-49.

Note : Reggio Emilia 31/61 (10/33 da tre); Sassari 21/63 (5/24 da tre). Liberi: Reggio Emilia 12/15; Sassari 11/15. Rim. Reggio Emilia 10 off, 35 dif (Faried 9); Sassari 9 off, 21 dif (Thomas 11).

Disfatta clamorosa. E preoccupante. Reggio Emilia vince facile, la Dinamo gioca un quarto, che chiude anche a +6, poi incassa un break di 10-0 nella seconda frazione e si inabissa. Solo Halilovic e Thomas sopra la sufficienza. La terza sconfitta di fila certifica che anche in questa stagione l'unico obiettivo alla portata è la salvezza. Si spera tranquilla. Dentro l'area solo Thomas ha mostrato vivacità: da solo ha preso un terzo dei rimbalzi. Bulleri è sembrato sorpreso dalla scarsa reazione della squadra, ci ha messo anche un po' del suo insistendo con Sokolowski da “4” e dimenticandosi Thomas per quasi tutto il terzo quarto.

Nella seconda frazione Reggio Emilia ha aumentato l'intensità della difesa ed è stata notte fonda: parziale di 10-0 per l'Unahotels che ha concesso solo 12 punti nel secondo quarto, altrettanti nel terzo e 9 punti nell'ultimo, quando i biancoblù per 4 minuti e mezzo non hanno segnato. La squadra si è sciolta, incapace di far circolare la palla, affidandosi spesso a iniziative estemporanee.

