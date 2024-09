Per la Dinamo subito la Turchia per la Champions 

Dalla Bosnia alla Turchia senza passare per Sassari. Ieri la Dinamo si è riposata dopo aver vinto a Sarajevo il 17° torneo intitolato a Mirza Delibasic. Domani partenza per Antalya dove si disputa uno dei gironi eliminatori per accedere alla stagione regolare della Champions Fiba. La squadra sassarese assisterà al match tra i serbi dello Spartak e i lituani della Juventus Utena. Venerdì sfiderà la squadra vincente per cercare il successo che vale la finale per l'ammissione alla coppa europea.

In campo

Finora cinque su cinque per il Banco targato Markovic. Sarà anche basket d'estate, di pre-season, ma intanto i biancoblù hanno messo in riga Cremona (88-71) poi hanno vinto il City of Cagliari superando il Paok Salonicco 83-70 e la Virtus Bologna 68-68 e in questo fine settimana si sono imposti a Sarajevo battendo prima il KK Bosna 73-67 poi in finale il Cluj Napoca, formazione rumena, per 85-75. E lo hanno fatto senza mai essere al completo, perché a turno ha saltato precauzionalmente qualche gara buona parte dei giocatori.

La difesa

Proprio la chimica di squadra ha impressionato, tenuto conto che sono nuovi dieci giocatori su dodici. L'omogeneità dei giocatori ha consentito al tecnico Markovic di lavorare da subito bene con la difesa, aggressiva e fastidiosa per gli avversari. Il fatto che a turno ci siano almeno sette giocatori capaci di andare in doppia cifra rende poi l'attacco poco prevedibile. Il play-guardia Matteo Tambone commenta: «In finale col Cluj abbiamo condiviso bene la palla, costruito quasi sempre dei buoni tiri che nel primo quarto non sono entrati ma come abbiamo messo a posto il tiro abbiamo trovato fiducia: bene in attacco e in fiducia abbiamo trovato solidità in difesa, subito aggressivi, meglio sul pick and roll e abbiamo condotto la gara dal secondo quarto in poi. La vittoria di oggi ci dà una bella iniezione di fiducia per Antalya e siamo contenti».

L'obiettivo è ora cercare di recuperare i giocatori acciaccati: il play Cappelletti e il centro Halilovic soprattutto, indispensabili per affrontare avversarie di buon livello e soprattutto determinate a strappare il pass per la Champions.

