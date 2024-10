per la Dinamo nuova sconfitta 

Pall. Brescia 94

Dinamo Sassari 87

Germani Brescia : Bilan 16 (7/9 da due, 0/1 da tre), Ferrero ne, Dowe 80/1), Della Valle 12 (1/4, 1/4), Ndour 18 (8/10, 0/2), Burnell 18 (8/12, 0/1), Tonelli, Ivanovic 9 (1/2, 1/3), Mobio 2 (1/2), Rivers 8 (2/3, 1/4), Cournooh 11 (0/1, 3/4), Pollini ne. All. Poeta.

Banco di Sardegna Sassari : Cappelletti 10 (2/3, 2/5), Bibbins 11 (1/2, 3/4), Piredda ne, Trucchetti, Halilovic 10 (3/8, 0/1), Fobbs 19 (5/7, 1/5), Veronesi (0/1), Udom (0/2 da tre), Bendzius 10 (2/5, 2/7), Vincini ne, Sokolowski 19 (3/5, 3/7), Renfro (4/4). All. Markovic.

Arbitri : Lanzarini, Perciavalle e Noce.

Parziali : 17-21, 45-34, 72-50.

Note : percentuali di tiro Brescia 34/63 (6/19 da tre); Sassari 31/66 (11/31 da tre). Tiri liberi: Brescia 20/25; Sassari 14/16. Rimbalzi: Brescia 10 off 26 dif; Sassari 7 off 21 dif.

Tre Dinamo diverse in una sola gara. Il risultato però dà una sconfitta, la terza in quattro turni di campionato: 94-87 per Brescia. Sassari ha chiuso in vantaggio il primo quarto (+4) pur con una falsa partenza, ha subito un tracollo tra secondo e terzo quarto (25-2) infine è stata capace di rimontare da -24 a -4.

Difficile capire quale sia il vero volto del Banco di Markovic. Bene la voglia di lottare ma francamente l'arrendevolezza anche tecnica mostrata nella parte centrale della gara da molto da pensare.

Ogni piccolo segnale di risveglio (molto bene Renfro, Bibbins accettabile solo nell'ultimo quarto) è contraddetto dai piccoli passi indietro, vedi soprattutto Halilovic (ha perso il duello con l'ex Bilan) mentre Bendzius è stato sovrastato atleticamente da Ndour.

Gli impegni

C'è poco tempo per riflettere perché la Dinamo giocherà martedì e giovedì al PalaSerradimigni contro gli ucraini del Dnipro per la Europe Cup e domenica ospiterà Trento. Resta l'impressione di un'auto che finora ha meno potenza delle formazioni che puntano ai primi otto posti.

La cronaca

Avvio in salita, Bibbins non incide, Bendzius subisce 6 punti da Ndour, né va meglio ad Halilovic contro Bilan: 10-4 al 5'. L'ingresso di Cappelletti e Renfro porta energia e la Dinamo ribalta il punteggio toccando anche il +5 con in testa l'ottimo Fobbs. Resta l'equilibrio a inizio secondo quarto. L'assenza per influenza di Tambone costringe Markovic a schierare il doppio play. Dal 31-34 al 15' per Sassari black out totale e 14-0 per Brescia. Al rientrola squadra di Markovic non ha guizzi emotivi e subisce i lombardi che chiudono l'ultimo parziale a +22. Nell'ultima frazione Brescia si rilassa troppo presto e la Dinamo si rifa sotto minacciosamente con le triple di Cappelletti e Sokolowski che però si vede respinta dal ferro la bomba del -2 a un minuto dal termine.

