Per la Dinamo l’ostacolo Estudiantes 

Sassari. La Dinamo Women si rituffa in Eurocup femminile dove finora ha avuto più soddisfazioni che in campionato. Stasera a Madrid (ore 18.30) contro l'Estudiantes c'è il big match del girone K. La squadra spagnola è capolista a punteggio pieno, la formazione sassarese è seconda con due vittorie e una sola sconfitta, quella appunto contro le madrilene al PalaSerradimigni (72-65). Nella gara d'andata la Dinamo se l'è giocata a lungo, trascinata da Hollingshead (22 punti con 5/6 nelle triple) e Raca (15 punti e 9 rimbalzi) ma nel finale di gara è emersa Whittle che non solo ha firmato 18 punti ma in difesa è riuscita ad annullare Raca. L'altro elemento pericoloso è l'alapivot Treffers che sfiora i 13 punti e cattura anche 6 rimbalzi di media.

Sassari arriva al match dopo la sconfitta di Ragusa in volata. Il coach Antonello Restivo dice: «Le ragazze stanno crescendo, ma dobbiamo cercare di aumentare le collaborazioni e di essere più concreti». Fare il colpaccio a Madrid anche senza ribaltare il -7 dell'andata varrebbe come ipoteca per il passaggio al turno successivo e caricherebbe le Women in vista della trasferta proibitiva a Venezia, per affrontare la capolista solitaria a punteggio pieno in Serie A femminile.

