Per la Dinamo buone indicazioni contro Cremona 

Primi lampi della nuovissima Dinamo. Vincenti. Al palazzetto di Nuoro la squadra sassarese batte in amichevole Cremona per 88-71 dopo una gara condotta quasi sempre con vantaggio di doppia cifra che ha toccato anche il +20. Soddisfatto l'allenatore Nenad Markovic: «Contro una squadra che gioca duro mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi».

Sassari senza il play Bibbins: «Ha un infortunio di poco conto, speriamo di recuperarlo per il torneo di Cagliari», ha detto il general manager Federico Pasquini. Out anche l'esterno Veronesi. Invece l'ex Cavina, coach di Cremona, ha dovuto fare a meno dell'ultimo acquisto, il pivot Tariq Owens, proveniente da Napoli. Il coach Markovic è partito col quintetto Cappelletti, Fobbs, Sokolowski, Bendzius e Halilovic.

Difesa e consistenza

Proprio il pivot bosniaco ha segnato il primo canestro della gara e della stagione, confermando di essere giocatore molto tecnico dentro l'area. Poi triple di Fobbs e Sokolowski in transizione per un avvio da 8-0. Molto forte la difesa dei biancoblù sul pick and roll. Sul 15-9 al 7' tre cambi: dentro Tambone (che ha fatto anche il play), Udom e Renfroe. Un Fobbs davvero potente e molto aggressivo anche in difesa e a rimbalzo: 8 punti nel primo quarto, chiuso avanti dal Banco 18-11.

Cremona si tiene in scia segnando tanto da tre punti: 22-19 al 13' ma poi 31-22 al 16' con schiacciata di Halilovic che domina con la sua tecnica e il vantaggio tocca anche il +13. Coach Markovic ha provato per qualche minuto un quintetto alto con Bendzius da “3” e insieme Renfroe e Halilovic. Punteggio al riposo: 41-30.

Ottimo l'avvio del terzo quarto: 50-33 al 22'. Il tiratore Bendzius si toglie un po' di ruggine e si fa sentire in attacco alla sua maniera, ma Cremona supera il 60% dall'arco e cerca di riportarsi sotto la doppia cifra di svantaggio. Inutilmente, perché la Dinamo ha gioco decisamente più vario e a turno pesca protagonisti sempre diversi come Sokolowski e Tambone: 69-51 l'ultimo parziale. Da segnalare il buon minutaggio del diciottenne sassarese Trucchetti che ha distribuito alcuni pregevoli assist. Nell'ultima frazione si è visto anche il lungo Vincini.

