Per la Dinamo anche la beffa: Marshall out sino a febbraio 

Sassari. Un doppio colpo durissimo quello incassato a Tortona. Uno è la sconfitta al secondo supplementare, l’altro l’infortunio occorso all’ala Carlos Marshall (gli è franato addosso un avversario, Pecchia) che non rientrerà prima di febbraio. Il comunicato della Dinamo precisa: «Gli accertamenti strumentali presso la clinica Cds di Sassari hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro con lesione di II grado del legamento collaterale mediale». Una lesione parziale che non necessita di operazione. «Il giocatore inizierà immediatamente il percorso terapeutico e riabilitativo, con monitoraggio costante da parte dello staff medico biancoblù».

In genere per questo tipo di infortuni occorrono dalle 4 alle 6 settimane per il recupero, massimo due mesi. Significa che il Banco di Sardegna dovrà fare a meno dell’ala americana per almeno 5-6 partite, forse anche un paio in più qualora si ritenga prudente sfruttare le due settimane di sosta a fine febbraio per la Coppa Italia e la Nazionale. Per capire quanto pesi l’infortunio di Marshall basti dire che, insieme a Buie, è il giocatore che trascina la squadra, e anche la rimonta di domenica a Tortona è avvenuta con lui in campo. Non sono solo i 14 punti e i 4,5 rimbalzi di media che mancheranno, ma pure la sua capacità di giocare nei due ruoli di ala quando coach Mrsic punta sul quintetto “piccolo”. Insomma, Sassari dovrà giocare senza Marshall le gare determinanti per la salvezza a Treviso, Reggio Emilia e probabilmente pure Udine. Il tecnico croato potrà schierare ugualmente sei stranieri perché c’è Beliauskas, ma non è proprio la stessa cosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA