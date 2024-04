Per la Dinamo a Napoli conta  soltanto vincere 

Sassari. La Dinamo cerca il 13 sulla ruota di Napoli. Estrazione a partire dalle 19.30 al Pala Barbuto. La tredicesima vittoria è indispensabile per continuare a inseguire i playoff scudetto, che in questo campionato livellato verso il centro potrebbero trovarsi addirittura a quota 32, anziché alla consueta quota 30, e quindi a 8 punti di distacco dalla posizione attuale sia dei padroni di casa della Gevi, sia del Banco di Sardegna. Oltretutto Sassari ha quasi tutti gli scontri diretti negativi con le concorrenti al settimo e ottavo posto. Con lo stesso Napoli finì a -21, ma era la prima in casa per i biancoblù allenati allora da Bucchi e con un roster risicato al quale mancavano gli infortunati Tyree e Charalampopoulos. Perdere oggi e andare 0-2 col Napoli significherebbe avere un piede e mezzo fuori dai playoff, dato che mancheranno solo tre turni.

Dopo aver vinto a sorpresa la Coppa Italia la squadra partenopea non ha brillato, anzi con cinque sconfitte di fila è scivolata dal quinto al nono posto, a conferma di come sia poco indicativo il risultato del trofeo di febbraio. Anche nella stagione passata Brescia vinse la Coppa Italia ma chiuse al nono posto e non fece i playoff scudetto.

