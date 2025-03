Per la delegazione sindacale Nsc tappa nella caserma di Sant’Onofrio 

Una delegazione di Nsc Sardegna, composta dal segretario generale regionale Remo Giovanelli e dai segretari regionali Antonio Piccirillo ed Eros Retanda, ha visitato le compagnie di Nuoro e Bono. Prima l’incontro con il capitano Davide Masina. Poi la tappa a Nuoro per un confronto col personale durante il quale sono emersi vari spunti da esaminare. La delegazione sindacale ha incontrato il maggiore Giuseppe Pischedda, comandante della Compagnia di Nuoro. «Nsc Sardegna non si fermerà qui ma continuerà il suo progetto di visitare i reparti dell’Arma dislocati all’interno dell’Isola per essere sempre più vicini a colleghe e colleghi», sottolineano i sindacalisti.

