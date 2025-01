«Per la decadenza serve una presa d’atto del Consiglio regionale» 

Dieci pagine, mille domande. L’ordinanza-ingiunzione del Collegio di garanzia elettorale, che rischia di travolgere la diciassettesima legislatura del Consiglio regionale, ha pochi precedenti. Forse nessuno, se si considera che la procedura di decadenza ha investito la governatrice Alessandra Todde e non un consigliere qualsiasi. Vista la particolarità dell’atto, i giuristi affrontano il caso con cautela e piedi di piombo.

Lo scenario

Tutti concordano sul peso specifico della documento: il Collegio, nel determinare la sanzione di 40mila euro a carico della presidente, sottolinea di aver tenuto conto «della molteplicità e della rilevanza delle irregolarità riscontrate». Insomma: non si tratta di un peccato veniale. E lo si capisce anche dal fatto che la multa minima sarebbe di 25mila euro ma, proprio per il gran numero di violazioni, l’importo è stato aumentato quasi di due terzi.

Su altri aspetti però gli esperti si dividono. Ad esempio sulla natura e sulle conseguenze del provvedimento. «Il Consiglio regionale si dovrà limitare a una presa d’atto della decadenza», sostiene Giulio Steri, ex avvocato dello Stato che è stato pure consigliere regionale. Tesi confermata da un parere del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Governo, che nel 2020 era stato chiamato in causa sulla decadenza di un consigliere comunale: «Si è di fronte a una decadenza di diritto, che non dipende dall’espressione di voto del consiglio, il quale dovrà solo prendere atto della decisione del Collegio regionale di garanzia elettorale», specifica il documento del ministero dell’Interno. A questo punto, secondo Steri, è giusto porsi una questione di legittimità degli atti che la Giunta potrebbe adottare nelle prossime settimane, cioè nel periodo in cui i giudici saranno chiamati a decidere sull’impugnazione annunciata dallo staff della governatrice. Già, ma a chi ci si dovrà rivolgere? «Al tribunale ordinario, come per ogni ricorso elettorale», dice Steri. Poi, per gli altri gradi di giudizio: Corte d’appello, Corte costituzionale e, eventualmente, alla Corte europea per i diritti dell’uomo. Su questa trafila però non c’è unanimità tra gli esperti.

I profili

Tutto dipende dalle caratteristiche dell’ordinanza-ingiunzione. «È un atto amministrativo», ha detto la presidente della Regione durante la conferenza stampa di ieri, e su questo punto concorda un altro giurista, l’ex avvocato distrettuale dello Stato Francesco Caput. Per questo motivo sarebbe più naturale bussare alla porta del Tar Sardegna: «Anche se il Collegio di garanzia è composto da diversi magistrati, il provvedimento non viene adottato in funzione giurisdizionale». Ma i giudici amministrativi difficilmente concederebbero la sospensiva, perché «questo atto funge da presupposto della decadenza, che al momento non c’è: non a caso il Collegio dispone la trasmissione dell’ordinanza-ingiunzione al presidente del Consiglio regionale per l’adozione del provvedimento di decadenza. Il Collegio può solo applicare una sanzione pecuniaria, cosa che ha puntualmente deliberato». Comunque, aggiunge Caput, «bisogna dire che si tratta di un provvedimento atipico. Una strategia difensiva potrebbe essere quella di rivolgersi sia al Tar che al tribunale ordinario».

Quali potrebbero essere i tempi del percorso di decadenza? Sul fronte del Consiglio regionale, molto dipenderà dalle decisioni del presidente Piero Comandini, che potrebbe investire del caso la Giunta per le elezioni. Scelta non scontata: in alcuni casi analoghi si sarebbe proceduto alla dichiarazione della decadenza senza coinvolgere né l’organo speciale né l’aula. E comunque: la Giunta, dice il regolamento del Consiglio, ha fino a «90 giorni» di tempo per riferire all’aula. Tre mesi di tempo, in cui può succedere di tutto.

RIPRODUZIONE RISERVATA