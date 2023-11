Per La de amicis solo vittorie: nove su nove bottega del sughero in testa nel master 

Inarrestabile la corsa della De Amicis, che fa nove su nove nella categoria Over della Libertas Caam. Ancora a punteggio pieno anche la Bottega del Sughero nei Master, mentre sono due le leader degli Ultra, Calasetta Turisport e Fly Divani Monserrato.

Prende il largo

Sono sette i punti di vantaggio della capolista sulla seconda. Il 5-0 sul Kalagonis è un’altra prova di forza della De Amicis, che guadagna due punti sul Santiago (rallentato dal pari 1-1 col Bar Mexico) a sua volta avvicinato dal Bar Dessì (5-0 sul Maracalagonis). Frenano anche i Muppet (2-2 con la Toti Lounge Bar), mentre il successo di misura dei Kaproni nell’anticipo di venerdì (1-0 sulla Remax Mistral Genneruxi) vale loro l’aggancio al quinto posto. A un punto insegue il Barracca Manna, vittorioso nell’anticipo di giovedì sull’Aek Kasteddu (3-0). Importanti successi anche per Medilav (2-0 sul Real Cocciula) e per l’Acp Generali Cagliari Porto (2-1 nell’anticipo di venerdì su Gli Incisivi). Cagliari 2007 e Jupiter muovono la loro classifica con un punto a testa, frutto del pareggio per 1-1.

Nuova leadership

La Bottega del Sughero vince il match di cartello per 3-1 con il Flamengo e guadagna la testa della classifica del torneo Master, a punteggio pieno. Dietro solo il Deximu approfitta dello scontro diretto grazie al 3-1 con cui si impone sul Cra Regione Sardegna. Il Serbariu invece perde una ghiotta occasione per il salto di qualità fermandosi con gli Old Boys (3-1), alla prima vittoria stagionale.

Successo netto anche dei Colonial Fruits (5-2 sull’Is Morus Relais Genuis), ora al quarto posto, e della Jasp Rassu Spedizioni (3-0 sull’El Carnicero Assemini), che aggancia l’Asso Arredamenti Monserrato. Quest’ultimo però stasera nel posticipo se la vedrà con Gli Incisivi.

Corsa a due

Il quinto turno degli Ultra conferma la coppia al vertice della classifica: comandano Calasetta Turisport (5-0 sul Cagliari 2020) e Fly Divani Monserrato (0-1 sul Lewis Room B&B).

Teddy Boys-Mulinu Becciu termina a reti bianche, mentre Gedi S.r.l-Brancaleone (questa stasera) e Panificio Genuis- Old Boys (giovedì) sono i posticipi.

RIPRODUZIONE RISERVATA