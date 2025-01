«Per la D non ci sono solo Monastir e Budoni» 

Un testa a testa andato avanti a lungo, una coppia inseparabile in vetta alla classifica per gran parte del torneo. Poi il binomio Monastir-Budoni si è scisso: prima i campidanesi sono rimasti soli al comando, poi è stata la volta dei galluresi, che ora hanno un vantaggio di 3 punti sui rivali. E sabato in Gallura c’è lo scontro diretto. «Ma il torneo è lungo e non ci siamo solo noi», sostengono l’allenatore e il vice delle squadre che, sinora, hanno dominato l’Eccellenza: Marcello Angheleddu (Monastir) e Roberto Scirpoli (Budoni).

Ospiti ieri pomeriggio della trasmissione “L’Informatore sportivo” condotta da Alberto Masu su Radiolina, i due protagonisti della sin qui straordinaria corsa verso la Serie D si conoscono, essendo stati assieme all’Arzachena molti anni fa («Marcello era un predestinato», ha detto Scirpoli), e ritengono che la partita sia apertissima: sono in corsa anche Ossese e Tempio. «Il match di sabato darà un’impronta ma non sarà decisivo», dice Angheleddu, «è solo la terza giornata di ritorno». Sulle rivali, «Tempio e Ossese ci sono. I galletti sono una società blasonata e hanno fatto tanti investimenti, l’Ossese proverà sino alla fine a vincere. Lotteremo in quattro». Concorda Scirpoli, secondo cui i bianconeri sassaresi «negli ultimi anni hanno fatto sempre campionati di vertice, sono ambiziosi e l’ambiente è ostico. Sono al nostro livello. Il Tempio forse è leggermente sotto ma conosco bene il tecnico Mauro Giorico. Siamo in quattro».

Nelle ultime due giornate il Monastir ha conquistato solo un punto e il Budoni ora prova a scappare. «Incidenti di percorso che capitano», afferma Angheleddu, «il ko col Taloro è arrivato perché non siamo stati bravi a segnare e alla prima occasione siamo stati puniti da una squadra che ha difeso bene e ha avuto più voglia, forse, di prendere la partita. Siamo stati un po’ superficiali. L’Iglesias invece è una squadra molto forte, che ha giocatori di categoria superiore. Un pari giusto». Il +3 attuale «ce lo auguravamo ma non ce lo aspettavamo», dice Scirpoli, che poi scherza: «Chiedo a Marcello di farsi da parte, è giovane e ha tanto tempo. Lasci spazio a noi».

Perché l’obiettivo del Budoni è tornare subito in quella Quarta serie persa dolorosamente la scorsa stagione. «Non è che siamo obbligati a vincere», spiega Scirpoli, «ma la società ha calcato la D per tanti anni e vuole tornare a farlo al più presto. Abbiamo investito e vogliamo salire. Lo meritiamo, c’è voglia di rivalsa». Di sicuro «loro hanno una rosa importante, giocatori di qualità e un mister che ha vinto tanto», aggiunge Angheleddu, «noi abbiamo l’ambizione e lo stimolo di capire cosa c’è oltre i campionati regionali non avendone mai disputato uno nazionale». (an. m.)

