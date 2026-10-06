Per la D Latte Dolce-Cos Eccellenza, quattro gare 

A tre giorni dal confronto in campionato, Latte Dolce e Costa Orientale Sarda si ritrovano oggi alle 15 al "Principale" di Sassari per i trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D. I sassaresi (che hanno risolto il contratto con la punta Filippo Mascia), forti del successo di domenica in campionato, vogliono concedere il bis; gli uomini di Francesco Loi cercano invece un riscatto immediato. Si gioca in gara secca: in caso di parità niente supplementari, si va dritti ai rigori. Arbitra Piernicola Giorgino della sezione di Milano.

In Eccellenza si disputano quattro gare dell’andata dei quarti di finale. Alle 16 l'Iglesias riceve al "Monteponi" la Villacidrese, ritrovata pochi giorni dopo lo 0-0 di campionato (Francesco Orrù di Cagliari), mentre Nuorese-Tortolì, in deroga e per accordo tra le società, si gioca al "Fra Locci" di Tortolì (Rosanna Barabino di Sassari). Alle 18 al "Signora Chiara" va in scena il derby gallurese, che promette scintille, tra Calangianus e Santa Teresa Gallura, diretto da Enrico Picca di Cagliari. In contemporanea, al "Chicchito Chessa", Bonorva-Alghero con Nicolò D'Elia di Cagliari.

In Promozione, infine, Selargius-Cannonau Jerzu: la gara d'andata degli ottavi è stata anticipata di una settimana su accordo tra le due società. Fischio d'inizio alle 17 al "Virgilio Porcu", dove si giocherà a porte chiuse per un'ordinanza del sindaco. Dirige Federico Paulis di Cagliari.



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