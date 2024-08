Per la cristianità è l’Assunzione al cielo di Maria 

È la “Pasqua della Madonna” di mezzo agosto. La solennità dell’Assunzione di Maria va a coincidere - quando non anche a confondersi - con il più laico e pagano “ferragosto” sinonimo di vacanza.

Si celebra proprio nel cuore dell’estate un culto dei primi secoli del cristianesimo, secondo il quale Maria, Madre di Gesù, non ha conosciuto la corruzione del sepolcro ma è stata, appunto, “assunta” in Cielo in corpo e anima al termine della sua vita terrena. Il 15 agosto le Chiese orientali celebrano la “Dormizione della Vergine” a sottolineare come la morte non abbia avuto potere su di lei: Maria «non è morta, si è addormentata».

Una venerazione giunta in Sardegna con i bizantini quando, dopo il crollo dell’Impero romano, l’Isola passa sotto Costantinopoli. Ecco perché in parecchie località dell’Isola si venera la Vergine Maria come dormiente e non trionfante, come è invece tipico della tradizione della Chiesa romana.

In molte chiese di Cagliari, all’approssimarsi del 15 agosto, si procede alla Vestizione della Dormiente con abiti preziosi. Sul capo della Madonna è messa una parrucca, sistemata una corona d’argento, come lo sono i calzari. Un grande velo bianco, retto da quattro angioletti, ricopre la lettiga al centro della navata principale. Vi resterà per otto giorni.

