per la cos vittoria buttata alle ortiche: sopra di due gol, si fa raggiungere dall’ischia 

Costa Orientale Sarda (4-3-3) : Tommasino, Piras, Gallo, Bonu, Cogotti (20’ st Caferri), Laconi, Piredda (6’ st Naguel), Ladu, Loi (24’ st Demontis), Aloia (24’ st Mattia Floris), Nurchi (30’ st Gomez). In panchina Maurizio Floris, Balbo, Cadau, Gomez, Caferri, Mattia Floris, Cossu. Allenatore Francesco Loi.

Ischia Calcio (4-4-2) : Gemito, Florio, Montuori, Pastore, Bellirano, Arcamone, Giacomarro, Mattera (45’ st Trofa), Baldassi, Di Meglio (1’ st Damiano), Talamo (29' st Maiorano). In panchina Vivace, Chiariello, Quirino, Pinto, Bisogno, Cibelli. Allenatore Simone Corino.

Arbitro : Giuseppe Morello di Tivoli.

Reti : 22’ pt (r) Ladu, 33’ pt Loi, 16’ st (r) Talamo, 20’ st Giacomarro.

Note : ammoniti Piredda, Bonu, Gallo, Ballirano, Arcabone, Montuori; recupero 1’ pt e 4’ st.

Tertenia. La Costa Orientale Sarda si morde le mani. La squadra di Francesco Loi, in vantaggio di due reti nel primo tempo, viene raggiunta nella ripresa dall’Ischia e butta al vento il successo. Un peccato, perché i gialloblù avevano in mano la gara. Su rigore e in seguito a una ripartenza le reti degli ospiti, al terzo pari di fila. I padroni di casa salgono a quota 4 punti.

Buona partenza della Cos, che al 21’ su azione d’angolo guadagna un rigore per l’atterramento di Bonu. Dal dischetto si presenta Ladu che spiazza Gemito. Il raddoppio arriva 11’ più tardi: rimessa laterale lunga di Piras dalla destra, Gallo prolunga sul secondo palo per Antonio Loi che insacca. Nel finale di tempo lo stesso Loi calcia di poco sul fondo. In avvio di ripresa Ischia pericolosa con Damiano. Al 16’ Gallo commette un fallo su Damiano e per il direttore di gara è rigore: Talamo trasforma. I campani sulle ali dell’entusiasmo pareggiano dopo 4’ su azione di contropiede con una sassata di Giacomarro dal limite dell’area con la palla che s’infila sotto l’incrocio alla destra di Floris. Al 28’ Tommasino salva il risultato su tiro ravvicinato di Talamo. Al 46’ punizione di Ladu, Gemito non si fa sorprendere. Poi gran parata di Tommasino su incornata di Pastore.

