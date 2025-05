Per la Cos tutto in una gara 

Novanta o eventualmente centoventi minuti per conquistare la salvezza. Dopo una positiva seconda parte di stagione la Costa Orientale Sarda è riuscita ad aggrapparsi alla zona playout in Serie D chiudendo al terzultimo posto. La squadra di Francesco Loi nello spareggio salvezza di domenica prossima prossimo affronterà l’Atletico Lodigiani in una gara unica sul campo “Francesca Gianni” di Roma. I laziali guidati da Stefano Campolo oltre al vantaggio del fattore campo potranno contare su due risultati su tre essendo arrivati davanti in classifica: la Cos quindi è obbligata a vincere. Se i 90’ regolamentari dovessero concludersi in parità, la formazione sarrabese-ogliastrina avrebbe a disposizione i due tempi supplementari.

I numeri

Nel girone di ritorno gli uomini di Loi hanno conquistato venti punti, una media (1,17) da salvezza diretta, di cui diciassette conquistati all’Is Arranas di Tertenia e tre, frutto di altrettanti pareggi, lontano da casa. Diverso il passo nella prima parte stagione, quando la squadra ha raccolto tredici punti (due in casa e undici fuori) con una media da retrocessione diretta di 0,76. In trasferta Pinna e compagni non vincono dall’ultima giornata di andata. Con l’Atletico Lodigiani in campionato hanno perso sia all’andata (0-2) sia al ritorno (1-3). Ma lo spareggio sarà tutt’altra cosa. Adesso servirà un’impresa.

Le stagioni

Questa è stata la terza stagione consecutiva in Serie D per la Cos, la sesta di fila considerando anche il periodo in cui si chiamava Muravera. Si arriva a otto tornei complessivi in Quarta serie tenendo conto delle annate 2015/2016 e 2016/2017.

I rivali

Gli avversari del playout nel girone di ritorno hanno incamerato diciotto punti (venti all’andata), di cui sedici tra le mura amiche (perdendo soltanto con la capolista Guidonia) e due fuori casa. Una formazione che al “Gianni” si trasforma. Tra i protagonisti l’attaccante Francesco Marcheggiani, che contro l’Uri ha segnato la sua duecentesima rete in carriera. «Abbiamo questo piccolo vantaggio di giocare in casa e di avere due risultati su tre», dice Marcheggiani, «è vero che abbiamo già vinto contro la Cos ma non significa nulla. I sardi hanno fatto una gran rimonta conquistando lo spareggio dopo essere stati dati per spacciati. Sarà difficile».

