per la cos partenza in quarta 

Cos 4

Atletico Uri 1

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Maurizio Floris, Ganzerli, Piredda (1’ st Ladu), Demontis (38’ st Nurchi), Aloia (9’ st Gomez), Cabiddu (28’ st Laconi), Cogotti (13’ st Caferri), Loi, Bonu, Serra, Naguel. In panchina Tommasino, Cadau, Manca, Mattia Floris. Allenatore Francesco Loi.

Atletico Uri (3-4-3) : Antonino Fusco, Ravot, Pisano, Andrea Fusco, Esposito, Fadda, Scanu (1’ st Pionca), Attili (38’ st Melis), Fangwa (7’ st Ankovic), Ansini (13’ st Cannas), Piga (13’ st Valentini). In panchina Atzeni, Barracca, Caria, Demarcus. Allenatore Paba.

Arbitro : Bernardini di Ciampino.

Reti : 33’ pt Cogotti, 44’ pt Demontis, 8’ st Ansini, 45’ st e 48’ st Nurchi.

Note : ammoniti Piredda, Cabiddu, Pisano, Esposito; angoli 5 a 2 per la Cos; recupero 3’ pt e 5’ st.

Tertenia. Il derby d’esordio va alla Costa Orientale Sarda. La squadra di Francesco Loi ha sconfitto l’Atletico Uri con due reti per tempo. In mezzo la rete ospite in avvia di ripresa che ha tenuto vivo l’incontro fino allo show di Nurchi che nel finale ha firmato una doppietta. I padroni di casa hanno disputato una grande partita proponendo buone trame di gioco. Ma è sufficiente la prova dell’Uri.

La partita

La Cos si presenta col 4-4-2 col duo d’attacco Aloia-Serra. Ospiti col 3-4-3. Nel primo tempo, al 3’ retropassaggio corto di Cabiddu verso Floris, Fangwa si inserisce e calcia, Floris chiude lo specchio. Un minuto dopo, Fangwa calcia dal vertice destro, Floris respinge con i pugni. Al 33’ lancio di Piredda dal cerchio per Cogotti che devia di testa spiazzando un Fusco non immune da colpe. Al 44’ il raddoppio: cross di Serra dal fondo e incornata di Demontis.

La ripresa

All’8’ l’Uri accorcia le distanze: su un traversone dalla sinistra Ravot all’interno dell’area calcia di prima intenzione, Floris respinge, sulla ribattuta Ansini insacca. Al 45’ comincia lo show di Nurchi: su un traversone di Caferri, il bomber mette palla a terra e con un preciso rasoterra trafigge Fusco. Al 48’ Naguel pennella per Ladu che dal fondo serve Nurchi, l’attaccante appoggia la palla in rete.

