Per la Cos ipotesi Lanusei 

Dove giocherà le gare casalinghe la Cos? Sia a Tertenia che a Lanusei. A oggi quello gialloblù è un club nomade che si è candidato a scendere in campo sia all’Is Arranas che al Lixius. Almeno con la prima squadra. Perché per le quindici formazioni del settore giovanile, lo scorso anno a Loceri (dove ora l’impianto è atteso da lavori), il quartier generale ambito dalla società è il Circillai di Bari Sardo, che il Comune affiderà in concessione al miglior offerente previa destinazione del 35 per cento delle ore settimanali a una società locale (Bariese?). Al netto della categoria a cui prenderà parte la prima squadra, reduce dalla retrocessione dalla Serie D (il club ha presentato domanda di ripescaggio indicando come sede Tertenia), resta il rebus logistico. Se dovesse disputare l’Eccellenza potrebbe dividere il Lixius con il Lanusei, che parteciperà allo stesso campionato.

Il rebus

La convenzione biennale col Comune di Tertenia per l’utilizzo del campo sportivo Is Arranas scadrà l’8 agosto. Quella terminata qualche mese fa è stata la terza stagione disputata dalla squadra di Francesco Loi in quell’impianto. Il primo anno, dopo il trasferimento in questo centro abitato della matricola del Muravera, le parti avevano siglato una convenzione di 12 mesi cui ne è seguita una seconda valida 24 mesi. «Ma abbiamo già un pre-accordo per proseguire anche nella prossima stagione. Sempre esclusivamente per la prima squadra», spiega il sindaco Giulio Murgia, che traccia un bilancio soddisfacente della convivenza col Gruppo sportivo Tertenia che milita in Prima categoria.

Le convenzioni con la Cos hanno finora fruttato al Comune un tesoretto di 45mila euro. «L’accordo - aggiunge il primo cittadino - è destinato a proseguire, anche perché la presenza della prima squadra della Cos non intralcia l’attività del nostro settore giovanile, al quale sono iscritti 150 ragazzi, e della prima nostra prima squadra».

La novità

Quel che c’è di nuovo nella vicenda è un atto ufficiale del Comune di Lanusei che ha indetto un bando per il Lixius cui ha partecipato anche la Cos. È il sindaco Davide Burchi a chiarire: «La Cos ha partecipato al nostro bando ma voglio rassicurare tutte le società sportive dicendo che l’eventuale condivisione verrà affrontata con buonsenso da parte di tutti e non ci saranno problemi di gestione».

Secondo il calendario predisposto dal Comune, la Cos beneficerebbe di tre giorni alla settimana per gli allenamenti (martedì, giovedì e venerdì), alternandosi con il Lanusei e gli amatori dell’Olympique Intermedia, più la domenica per la partita ufficiale. In attesa di sviluppi, sul Lixius c’è una certezza: il Barisardo non giocherà più qui. «Non ha presentato richiesta», conferma Burchi.

