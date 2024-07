Per la Cos è tutto in regola Tre arrivi, diverse partenze 

La Cos è iscritta alla Serie D. Il sì alla documentazione presentata dalla società è arrivato direttamente dal presidente della Covisod Paolo Longoni dopo la presentazione del dossier societario del segretario Franco Palleschi. «La nostra è una società modello, rispetta sempre ogni incombenza. Un bel riconoscimento - ha detto Palleschi - per i nostri programmi, per il territorio». La società int anto lavora sulla rosa: annunciati tanti arrivi ma anche diverse partenze. In arrivo Gennaro Donnarumma dalla Paganese, 25 anni, e Michele Morlando, 20 anni, ex Palmese, entrambi difensori, Nicolò Servegnini, difensore centrale la scorsa stagione all’Apc Chions. Certo il rientro di Derbali, altro difensore. Restano gli attaccanti Mesina, Sartor, il centrocampista Piredda, Demontis, Floris, i portieri Xaxa, Maurizio Floris e Sanna. In panchina sempre Francesco Loi. Sebastian Puddu è il direttore sportivo. L’obiettivo della società resta soprattutto la valorizzazione del vivaio affidato a Davide Moi.

Hanno lasciato la squadra Sergio Nurchi e Alessandro Cadau. Non sono stati rinnovati i contratti di Andrea Satta, passato alla Nuorese, Alessandro Aloia, Santiago Naguel, MAtteo Gallo, Federico Bonu, Santiago Zurbriggen, Massimiliano Manca, Francesco Zinzula, Tristan Ganzerli, Diego Laconi, Alessio Cossu, Roberto Serra, Andrea Zannini e Andrea Tommasino .

