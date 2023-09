Per la Cos a Sassari c’è subito un altro derby  

Archiviata la prima giornata, le squadre sarde si preparano alla prossima gara. La prima formazione a scendere in campo sarà l’Atletico Uri che sabato affronterà in casa l’Ardea. I laziali sono reduci dal pareggio casalingo contro l’Ischia, formazione a -1 in classifica essendo partita con l’handicap di -2 punti. I giallorossi di Massimiliano Paba proveranno a riscattare la sconfitta nel derby contro la Costa Orientale Sarda. Il risultato (4-1) contro gli uomini di Francesco Loi non rende giustizia alla prova di Fangwa e compagni che nella prima mezzora hanno fatto vedere buone trame di gioco. «Il rammarico è grande»>, ha detto Paba, «la Cos è stata cinica capitalizzando al massimo le occasioni. Noi abbiamo invece sbagliato tanto. Fino al 3-1 eravamo in partita. Il passivo è ingiusto. Adesso ci concentriamo sul prossimo incontro».

Le altre

Domenica sarà il turno delle altre tre. Buon avvio per il Budoni che in rimonta ha superato il Latte Dolce. I biancocelesti domenica faranno visita alla Romana Football Club. «La vittoria nel derby è stata importantissima», dice il tecnico Raffaele Cerbone, «le vittorie aiutano a lavorare con serenità. E di lavoro ce n’è ancora tanto da fare».

La seconda giornata proporrà il derby tra Latte Dolce e Costa Orientale Sarda. Le due formazioni si sono già affrontate in Coppa Italia. A vincere (0-2) erano stati i sassaresi. Ma domenica sarà sicuramente un’altra partita. Gli uomini di Mauro Giorico andranno a caccia dei primi punti. Il tecnico del Latte Dolce domenica scorsa ha contestato la direzione di gara, in particolare nell’occasione del momentaneo pareggio del Budoni ammettendo, invece, la disattenzione difensiva nell’occasione del vantaggio degli avversari. Ora altro derby delicatissimo contro una Cos che ha dimostrato di essere in salute e concentratissima sul campionato. Torneo, impegnativo e ricco di insidie, con le sarde a caccia di punti per evitare pericolose volate più avanti.