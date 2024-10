Per la conversione dell’ex carcere 65 milioni di euro 

Buoncammino è senza dubbio l’edificio più importante nel Risiko degli immobili pubblici. Il destino dell’ex carcere sembra segnato anche se il Consiglio comunale del capoluogo si è opposto alla riconversione in uffici pubblici. I giochi, però sembrano già fatti. A disposizione c’è un finanziamento da 65 milioni di euro per “Riqualificazione innovativa sedi Pubblica amministrazione, chiusura locazioni passive, restauro” a favore dei ministeri dell’Interno, della Giustizia e della Cultura.

Prefettura, Questura, Agenzia del Demanio, Archivio di Stato, Procura della repubblica, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e Direzione regionale dei Vigili del Fuoco trasferiranno i loro uffici o i loro archivi nell’ex carcere di Buoncammino. La parola d’ordine è risparmiare tagliando i costi degli affitti. Ecco perché il Demanio cerca di utilizzare il vecchio penitenziario in parte inutilizzato per trasferire Enti statali che attualmente pagano costosi canoni di locazione a privati o, come per lo stabile della Questura di proprietà della Città metropolitana, ad altri soggetti pubblici. I tempi non saranno brevi, ma il primo passo è stato fatto con le indagini strutturali e geotecniche. (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA