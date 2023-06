Per la cerimonia a Milano anche Solinas, Cappellacci e Pittalis 

Pochi sardi oggi in Duomo, a Milano, per dare l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Si tratta di funerali di Stato, con almeno trentadue Capi di governo, ottanta parlamentari di Forza Italia e misure di sicurezza imponenti, quindi i posti sono davvero limitati. Di sicuro sarà presente il presidente della Regione Christian Solinas, a Milano già da ieri, che siederà probabilmente vicino agli altri governatori (tra gli altri, tutti quelli di Forza Italia e i leghisti Luca Zaia e Attilio Fontana). Prevista anche la partecipazione di Ugo Cappellacci, già presidente della Regione, e oggi coordinatore regionale di Forza Italia e amico personale del Cavaliere, deputato, nonché presidente della commissione Sanità a Montecitorio. A Milano anche Pietro Pittalis, deputato e vice presidente della commissione Giustizia. Assenti invece tutti i consiglieri regionali azzurri.

Mancano gli spazi e, d’altra parte, raccontano fonti della Camera, ci sono stati problemi persino a far accreditare tutti i parlamentari azzurri. Ci saranno invece Antonella Zedda, senatrice di Fratelli d’Italia, e Francesco Mura, deputato FdI, come componente della delegazione di parlamentari del partito della presidente del Consiglio. Non dovrebbe invece partecipare il presidente della commissione Trasporti Salvatore Deidda.

