Per la castor vittoria al 93’, il settimo ipoteca la salvezza 

Castor 4

Ulassai 3

Castor Tortolì : Ba, Porceddu, Zoncheddu (82’ Melis), Deiana (64’ Aversano), Pili, Pisu, Macis (78’ Thiobane), Rubiu, Giolitti, Fofana, Collu (78’ Grande). Allenatore Ferrai.

Ulassai : L. Deidda, Conigiu (62’ G. Pilia), R. Chillotti (62’ Loddo), S. Cannas, Cossu, Denotti, N. Pilia, A. Chillotti, Deplano (68’ Sirigu), N. Cannas (88’ Boi), M. Cannas. Allenatore Guerriero.

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Reti : 13’ Deplano, 43’ Collu, 74’, 87’ Sirigu, 81’ Rubiu, 90’ Pili, 93’ Thiobane.

La Castor è ancora viva: all’ultimo soffio supera 4-3 l’Ulassai con una rimonta da brividi. Eppure nei 90’ sono sempre gli ospiti a condurre. Il vantaggio (13’) lo firma Deplano. Dopo 2’, Nicolò Cannas ubriaca i difensori e sfiora il raddoppio. Al 38’ il pari con la spizzata di Collu. In apertura di ripresa Deplano, da posizione invitante, accarezza la doppietta personale, che sfuma di poco. Poi, al 53’, l’Ulassai beneficia di un rigore per fallo di Ba su Nicolò Cannas, che s’incarica della battuta, intercettata dallo stesso portiere. Gli ospiti mettono la freccia al 74’ con Sirigu. La Castor raggiunge il pari all’81’ con Rubiu, ma ancora Sirigu (87’) infila Ba. Nel recupero Pili e Thiobane, entrambi in mischia sugli sviluppi di corner, ribaltano tutto e danno 3 punti di speranza ai granata. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA