Muravera.
20 agosto 2025 alle 00:13

Per la caserma dell’Arma via libera alla ristrutturazione 

Via libera al progetto da 250mila euro (fattibilità tecnica ed economica) per riqualificare la caserma dei carabinieri di Muravera. Due gli interventi previsti: con il primo (100mila euro) si procederà al recupero delle strutture portanti del piano seminterrato e alla manutenzione straordinaria degli spazi interni, con esclusione del locale adibito a centrale termica. E poi al rifacimento del sistema di impermeabilizzazione della terrazza del secondo piano. Con il secondo (150mila euro) è previsto invece il risanamento del sistema di impermeabilizzazione del cornicione, il risanamento strutturale e del sistema di impermeabilizzazione dei balconi (cortile interno), la manutenzione delle facciate e il rifacimento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

Nel progetto complessivo c’è anche un terzo intervento per ulteriori 930mila che dovrebbe trasformare la caserma in un gioiellino: in questo caso però la somma è ancora da trovare. I primi due interventi potrebbero partire già alla fine di quest’anno per essere portati a termine nel 2026. Una parte dei fondi sono stati messi a disposizione dalla Regione con l’ultima finanziaria della precedente legislatura.

L’emendamento fu firmato dall’allora consigliere regionale Roberto Caredda. «Sono interventi prioritari per la comunità – sottolineò in quell’occasione il consigliere comunale Michele Secci, oggi in rotta con la maggioranza - È importante garantire a chi si occupa della nostra sicurezza strutture idonee e al passo con i tempi». (r. s.)

