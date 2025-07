Per la campagna  antincendio  c’è Euro 2001 

A San Gavino il Comune ha affidato all’associazione di protezione civile Euro 2001 la nuova campagna antincendi, con l’obiettivo di tutelare soprattutto le campagne dal rischio roghi. Il servizio costerà 10mila euro: 5.500 euro nel 2025 e 4.500 nel 2026. Euro 2001 supporterà anche la polizia locale nella vigilanza ambientale. I volontari, già protagonisti negli scorsi anni con interventi rapidi ed efficaci, sono ben addestrati e profondi conoscitori del territorio. Decisivo il loro contributo anche nel 2024 nello spegnimento di incendi al confine con Villacidro, vicino alla zona industriale. L’associazione può contare su personale esperto e una squadra comunale di pronto intervento, attiva per buona parte della giornata. Per l’amministrazione, la difesa dell’ambiente e della sicurezza pubblica è prioritaria, e l’Euro 2001 è ritenuta un partner fondamentale per garantire un efficace presidio antincendio. (g. pit.)

