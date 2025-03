Per la borsa di studio nazionale domande possibili fino a metà aprile 

A Macomer è stata prorogata la scadenza per presentare istanza e concorrere alla borsa di studio nazionale. Dal 31 marzo, termine stabilito, la presentazione delle domande è stata prorogata fino al 15 aprile. Lo slittamento dei termini, come recita un comunicato del Comune, è stato necessario a seguito dell’entrata in vigore del Dpcm del 2025, che ha escluso i titoli di Stato, buoni fruttiferi e libretti di risparmio postale dal calcolo Isee. L’Inps, di conseguenza, informa che dal mese di aprile sarà possibile il ricalcolo dell’Isee per i nuclei familiari interessati. Per questo motivo è stata disposta la proroga sino al 15 di aprile dando la possibilità a tutte le famiglie coinvolte di correggere o presentare la nuova domanda con l’Isee aggiornato. Si tratta di un contributo importante per tante famiglie di Macomer, che consente ai figli di affrontare meglio le spese sostenute per lo studio. La domanda deve essere presentata online. (f. o.)

