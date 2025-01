Per la biblioteca in arrivo 800mila euro 

Nuovo finanziamento a Paulilatino. Dalla Regione, a seguito della stipula della convenzione tra l’Amministrazione comunale e il servizio Patrimonio Culturale Editoria e Informazione sono infatti arrivati 800mila euro. Una cifra significativa che servirà per i lavori di completamento, ristrutturazione e ampliamento della biblioteca comunale Don Peppino Murtas e per la messa a norma dell'archivio storico comunale.

In particolare, 578mila euro saranno destinati a portare avanti dei nuovi interventi nel palazzo che ospita la biblioteca comunale, sempre frequentata e apprezzata anche per le diverse iniziative che propone nel corso dell’anno. I restanti 22mila euro serviranno invece a sistemare l’archivio storico. L’assegnazione del finanziamento è stata spalmata in tre annualità: delle piccole somme lo scorso anno e le restanti tra il 2025 e il 2026. Ora il Comune procederà quindi con gli atti necessari per dar corso ai nuovi lavori che interesseranno questi due edifici comunali.

