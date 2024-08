Per la Bce e la Fed sempre più probabile un taglio dei tassi a settembre 

Un taglio dei tassi da parte delle Fed e della Bce a settembre appare sempre più vicino. «La fine della restrizione monetaria è già iniziata» per la Bce, e «ovviamente auspico» una riduzione dei tassi in settembre, ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta intervenendo al meeting di Rimini. In casa Fed, invece, i verbali dell'ultima riunione hanno rivelato che la vasta maggioranza dei componenti della banca centrale ritiene un taglio il mese prossimo «probabilmente appropriato».

Diversi membri della banca centrale statunitense erano convinti che un allentamento fosse necessario già a luglio. Jerome Powell dovrebbe indicare la strada per i prossimi mesi venerdì dal palco di Jackson Hole, in occasione del consueto simposio della Fed di Kansas City.

Un taglio dei tassi è atteso anche per la Bce in settembre. Nell'ultima riunione Christine Lagarde non si è sbilanciata, mantenendosi la flessibilità necessaria per agire. Secondo un sondaggio di Bloomberg, la Banca centrale europea va verso un taglio dei tassi in ciascun trimestre da qui a fine 2025, con sei riduzioni del costo del denaro che porterebbero il tasso sui depositi, nuovo benchmark di riferimento, al 2,25% a dicembre del prossimo anno rispetto al secondo trimestre del 2026 stimato in precedenza. A dettare la maggiore urgenza sarebbe il peggioramento delle prospettive economiche. In particolare per l'economia tedesca la gran parte degli economisti anticipa un'espansione di appena lo 0,1% quest'anno.

La Bce segue anche le elezioni Usa in vista di un possibile ritorno di Trump e delle sue politiche commerciali alla Casa Bianca. «Un’escalation delle tensioni commerciali tra grandi economie - ha detto Lagarde senza entrare nei dettagli della corsa elettorale - peserebbe sulla zona euro».

