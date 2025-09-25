VaiOnline
Oliena.
26 settembre 2025 alle 00:30

Per la Barabino arriva un’altra accusa 

Ancora guai per Roberta Barabino, l’ex amministratrice di sostegno accusata di aver sottratto centinaia di migliaia di euro dai conti di decine di assistiti usandoli per spese personali. Ieri è tornata in tribunale per una nuova accusa: avrebbe sottratto 30 mila euro a una delle sue ex assistite. Davanti al giudice Alessandra Ponti, Barabino si è presentata come imputata. In quella sede, i suoi legali, Gianluca Sannio e Antonio Secci, hanno chiesto la riunione di questo procedimento con un altro già fissato per il 21 ottobre, al fine di unificare i due processi connessi. Pochi minuti dopo, in un’aula diversa, Barabino è comparsa come testimone, insieme al marito Stefano Coinu, nel procedimento a carico dell’avvocato Alessandro Tuvoni. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, perché coindagati in un procedimento connesso. Tuvoni, che ha sempre sostenuto di poter provare la sua innocenza e che si ritiene anche lui raggirato dalla Barabino, è accusato di rivelazione di segreto d’ufficio e falsità ideologica. Secondo i pm Selene Desole e Riccardo Belfiori avrebbe accompagnato un testimone ad un interrogatorio inerente l’indagine iniziale, e rivelato alla Barabino il contenuto di un atto riservato. In più, avrebbe falsificato una delega.

