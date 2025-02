«Per Kvaratskchelia è stato quasi un ricatto» 

Il “ricatto” del Psg e un mercato invernale per il Napoli al di sotto delle aspettative, per non dire deludente. Le parole di Antonio Conte prima della sfida all'Olimpico con la Roma avevano messo in chiaro l'insoddisfazione del tecnico, che si aspettava un rinforzo della rosa e che aveva dovuto prendere atto di un oggettivo indebolimento dovuto alla cessione di Kvaratskhelia. Il resto lo hanno fatto i tifosi, scatenati sui social con le critiche all'operato della società. Il Napoli ha dunque incaricato il ds Giovanni Manna di spiegare quali sono stati i motivi che hanno portato a un risultato così deludente e soprattutto di chiarire, alla luce di quanto è accaduto, se ci siano stati contraccolpi nel rapporto tra la dirigenza e il tecnico. «Le strategie - ha osservato Manna - sono sempre convergenti. Non è che c'è qualcosa da risanare tra noi e l'allenatore. L'allenatore è focalizzato sul campo e il lavoro. Stare qui a parlare troppo di mercato sminuisce quanto fatto finora».

Kvara

Un discorso a parte merita la vicenda Kvaratskhelia sulla quale Manna ha fatto una valutazione esplicita. «Non eravamo ricattati - dice - ma quasi. Siamo stati costretti a cederlo a gennaio. Non è vero che la sua cessione serviva per risanare il bilancio. Abbiamo trattato con lui il rinnovo fino a 20 giorni prima del passaggio al Psg, ma le dinamiche del mercato e la volontà del calciatore ci hanno indotto ad acconsentire alla cessione». Manna ha poi parlato anche di altre trattative. «Danilo lo conosco, avevamo definito tutto, poi ha fatto una scelta professionale e di vita diversa. Su Comuzzo avevamo pensato di fare un investimento per il futuro che ci avrebbe permesso di mandare Rafa Marin a giocare, era tutto pronto. Abbiamo fatto un'offerta concreta. Ci eravamo spinti oltre il valore del calciatore, con il 15-20 per cento in più». Il futuro: «Speriamo di giocare ogni tre giorni nella prossima stagione, con i soldi di Kvara e di altre cessioni l'obiettivo è completare la rosa. C'è ambizione - ha concluso - c'è un'aspettativa alta della piazza. Restiamo in contatto con la realtà».

