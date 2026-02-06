Per Kilicsoy si muove Montella Il ct della Turchia ad Assemini 

I gol, le giocate, l’assoluta determinazione a “prendersi” una maglia delle prime undici. E l’aver saputo aspettare il suo momento, facendosi trovare pronto. Per Semih Kilicsoy, da Gaziosmanpaşa, sobborgo di Istanbul, vent’anni e le cosce che sembrano due colonne, si è scomodato il commissario tecnico della Turchia. Non quella Under 21, di cui Kili è capitano. No, ad Assemini è sbarcato Vincenzo Montella, il selezionatore della nazionale maggiore, per vedere da vicino il nuovo fenomeno del calcio turco, miglior marcatore del Cagliari in questo campionato. Affetto, stima, complimenti e l’invito a continuare, a non fermarsi alle quattro reti. Lui, Montella, l’Aeroplanino nazionale, oltre duecento gol da professionista, conosce bene l’argomento, avendo segnato con qualsiasi maglia: Empoli, Genoa, Sampdoria, Roma e Fulham, prima di tornare a Roma e chiudere la carriera.

L’abbraccio

Ieri mattina al CRAI Sport Center è arrivato il ct della Turchia, in carica dall’estate del 2023, accompagnato dal suo vice, Daniele Russo. Li hanno accolti il direttore sportivo rossoblù, Guido Angelozzi, e il segretario sportivo Matteo Stagno. Montella e Russo, dopo una visita al centro sportivo, hanno seguito a bordocampo l’allenamento della prima squadra. Quindi, al temine della seduta, abbracci e chiacchiere con Fabio Pisacane e soprattutto Kilicsoy. Il Cagliari ha quindi omaggiato Montella e Russo con le maglie da gara personalizzate.

La nazionale

Kilicsoy ha già realizzato 25 reti con le diverse nazionali giovanili della Turchia. In Italia si sta affermando come uno dei migliori bomber del campionato ed era inevitabile che Montella, in vista dei vicini impegni della sua nazionale, facesse un salto in Sardegna per rendersi conto da vicino della crescita del ragazzo. Un solido rapporto di amicizia fra Montella e Angelozzi aveva permesso al Cagliari di avere ottime recensioni dallo staff tecnico del ct, andando a prendere un calciatore giovanissimo, che arrivava da una stagione anonima, ma che nel recente passato aveva regalato prove di alto livello. E soprattutto ancora poco noto ai manager dei maggiori club europei. Per riscattare Kilicsoy dal Besisktas serviranno circa 12 milioni di euro, una cifra che oggi non appare fuori mercato dopo le grandi prove della punta. Un’operazione che consentirebbe al Cagliari di tenere in casa un calciatore in ascesa e con una stagione alle spalle di ambientamento. Oppure, come nel caso di Piccoli e Zortea, un clamoroso affare di mercato fra riscatto e cessione.

Verso i playoff

Montella e Kilicsoy sono rimasti a lungo a parlare a bordocampo, anche in compagnia dell’allenatore Pisacane. Il fatto che il commissario tecnico sia arrivato fino ad Assemini fa capire quanta attenzione ci sia per l’attaccante del Cagliari. La Turchia, proprio come l’Italia, sarà impegnata a marzo nei playoff per guadagnare il pass per i Mondiali.

RIPRODUZIONE RISERVATA