Per innamorarsi basta un attimo Anzi, “Zeroventi” eterni secondi 

Il colpo di fulmine è un attimo magico, chi lo ha vissuto lo sa e chi se l’è perso lo sogna. E non è soltanto un modo di dire per definire “l’amore istantaneo” tra due persone. Il colpo di fulmine ha proprio una valenza scientifica: zero virgola venti secondi è infatti il tempo che, secondo la scienza, impieghiamo per innamorarci di qualcuno.E proprio “Zeroventi – Nadine e Davide” è il titolo della prima serie manga targata Einaudi Stile Libero. Un manga d’autore, da oggi in libreria, dedicato a storie di formazione di donne e di uomini che cercano il loro posto nel mondo, che vogliono dimenticare qualcuno, o lasciarsi qualcosa alle spalle, per cominciare una nuova vita. Per andare incontro al proprio “Zeroventi”, la scintilla che ti cambia la vita. E se ancora c’è chi pensa che i manga – così come tutto il mondo dei fumetti – sia destinato a un pubblico di adolescenti deve ricredersi. Non a caso Nadine e Davide è una commedia sentimentale, brillante e commovente, ideata e scritta dal veronese Matteo Bussola e disegnata dal sardo di Domusnovas Emilio Pilliu, un sodalizio vincente testato su altri lavori e che ora si riconferma per la prestigiosa Einaudi.

La trama

Nadine e Davide fuggono da due amori sbagliati. Lui sogna che tutto segua il suo «piano perfetto», ma sembra incapace di costruire una relazione solida. Lei invece crede nella coppia, ma deve imparare a «salvarsi da sola». Il caso li fa incontrare nella città più bella del mondo (Venezia), mentre riflettono sulle loro ferite e sul loro modo di amare. Qualcosa li spinge l’uno verso l’altra: sarà più forte della paura di soffrire ancora?

Ah, Candy Candy

«La genesi di Nadine e Davide», racconta l’illustratore di Iglesias, «è davvero curiosa. A Lucca Comics, nel 2021, io e Matteo Bussola facevamo colazione in albergo davvero stremati, quando mi dice di voler lavorare a uno shōjo (“ragazza”) manga». Per i profani c’è la risorsa Wikipedia che spiega: uno dei primissimi fumetti giapponesi originali pubblicati in Italia, Candy Candy, rientra nella categoria shōjo manga. «L’idea era dare vita a una grande storia sentimentale», va avanti Emilio Pilliu, «confesso che la mia prima reazione è stata: non ce lo faranno mai fare».

In stile Özpetek

Entrambi, Bussola e Pilliu, sono grandi appassionati di manga, e in particolare di fumetti incentrati su storie sentimentali, dove i protagonisti sono persone vere e hanno una storia di vita che merita di essere raccontata. «”Zeroventi” non parla solo di una storia d’amore tra una ragazza e un ragazzo», specifica Emilio Pilliu, «ma nei volumi successivi scopriremo nuovi personaggi e un intrecciarsi di storie, emozioni, situazioni proprio come accade nel nostro vissuto quotidiano. Il risultato è un lavoro corale alla Özpetek». Nella prima pagina si legge «Un quinto di secondo è lo spazio in cuti tutto comincia. L’attimo preciso in cui l’amore nasce». Così “Zeroventi” è una riflessione sui sentimenti, una sorta di manuale illustrato per riconoscerli, maneggiarli, imparare a non averne paura: «Siamo dentro un periodo pesante e complesso», conclude Pilliu, «e una storia di sentimenti con risvolti comici ci aiuta a respirare. E oggi ce n’è davvero tanto bisogno».

