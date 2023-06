Per Impagnatiello processo immediato 

MILANO. Come accade in questi casi, si profila una richiesta di processo con rito immediato per Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, la 29enne accoltellata al settimo mese di gravidanza nella loro casa a Senago. La Procura, quando avrà raccolto tutti gli elementi e presenterà al gip la richiesta di immediato, potrà contestare nuovamente l’aggravante della premeditazione, esclusa nell’ordinanza di custodia.

Intanto gli investigatori dicono che sul pianerottolo della casa c’era tanto sangue (per quanto invisibile a occhio nudo, tanto che gli addetti alle pulizie non notarono nulla) che la Scientifica ha pensato a un “falso positivo” del luminol. La casa era perfettamente ripulita e tenuta in un ordine definito «maniacale», al punto che si ipotizzano da parte di Impagnatiello comportamenti «ossessivo compulsivi».

