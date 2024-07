Per Immobile tentazione Turchia: c’è il Besiktas 

Un futuro in Turchia per chiudere la propria carriera: Immobile potrebbe lasciare la Lazio e, a 34 anni, accasarsi al Besiktas. Il club turco avrebbe fatto un sondaggio con la Lazio per prelevare l’ex attaccante della Nazionale. Il club biancoceleste, che ieri ha presentato il tecnico Baroni, vorrebbe almeno 5 milioni ma deve andare alla ricerca di un sostituto. Ieri è stato anche il primo giorno per Thiago Motta con la Juventus alla Continassa: l’ex allenatore del Bologna ha firmato autografi ai tifosi. In chiave mercato dopo gli arrivi di Douglas Luiz e Di Gregorio si deve chiudere l’acquisto di Kephren Thuram. Dopo gli Europei si ragionerà su Rabiot.

Prima giornata a Milanello per il nuovo allenatore Fonseca, presentato da Zlatan Ibrahimovic. Con Zirkzee ormai in chiusura con il Manchester United, che pagherà anche i 15 milioni di euro all’agente pur di assicurarsi l’attaccante rossoblu, il club meneghino è alla ricerca di una punta. «Abbiamo già un profilo», ha assicurato Ibrahimovic. L’Inter intanto ha incontrato l’agente di Inzaghi: il rinnovo per il tecnico è in dirittura d’arrivo. Il Bologna, che disputerà la Champions, riunisce la squadra per il primo allenamento ma è un cantiere ancora aperto: vanno colmati i vuoti lasciati dagli addii di Calafiori e Zirkzee. Intanto i felsinei hanno prolungato per un altro anno il contratto a de Silvestri fino al giugno 2025. Manca solo l’ufficializzazione per Rafa Marin e Spinazzola al Napoli: i due si sono sottoposti alle visite mediche. È questione di ore l’arrivo di Buongiorno dal Torino, mentre si attende l’esito delle trattative per la cessione di Osimhen su cui si riaffaccia lo sguardo del Psg, ma resta la pista Chelsea-Arsenal.

La Roma ha accolto il neoacquisto Enzo Le Fee: il centrocampista francese, chiesto da De Rossi, arriva per 23 milioni dal Rennes. Il Genoa accoglie Zanoli, difensore del Napoli che lo cede per 7 milioni in prestito con diritto di riscatto a favore dei rossoblù. Molto attivo il Como, che guarda alla Spagna: per la porta è quasi fatta per Pau Lopez, mentre in attacco l’idea è Rodri Sanchez per il quale il Betis Siviglia chiede 6 milioni. E si attende una risposta per il colpo Varane: il francese svincolato deve dare una risposta a Fabregas.

