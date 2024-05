«Per Ilaria i media sono serviti molto»  

Milano. Per far tornare Chico Forti in Italia dopo 24 anni, a scontare la sua condanna per omicidio, sarà pure servito il «lavoro in silenzio». Ma per Ilaria Salis, da oltre 15 mesi a Budapest in detenzione preventiva, le cose sono migliorate con «la campagna mediatica». Roberto Salis ne è convinto e continua a impegnarsi nella campagna elettorale per le Europee dove sua figlia è candidata di Avs. Non fa polemiche sul caso di Forti, ricevuto in Italia dalla premier, ma dà una risposta indiretta al ministro degli Esteri Antonio Tajani, quando sul caso Forti sottolineava che «si ottengono questi risultati quando si lavora in silenzio, senza fare polemiche». «Il governo - è la replica del padre di Ilaria - con noi ha avuto 11 mesi di profilo basso per fare tutto quello che era necessario e non è successo nulla. Tutte le richieste avanzate dal governo tramite l’ambasciata prima di questo sono state assolutamente non ascoltate».

Ora c’è l’ok ai domiciliari a Budapest per l’insegnante, accusata di aggressione a due estremisti di destra. La famiglia ha pagato 40mila euro di cauzione e attende di conoscere la data del suo trasferimento, mentre il 24 si terrà la nuova udienza del processo. Una volta ai domiciliari, poi, ci sarà il problema «gravissimo» della sua incolumità, vista la minacciosa immagine di Ilaria impiccata apparsa su un muro di Budapest.

RIPRODUZIONE RISERVATA