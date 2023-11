Per il weekend di Mastros parcheggi aperti 24 ore su 24 

Oggi e domani in occasione di Autunno in Barbagia, quest'anno dal titolo Mastros Galanias Nugoresas, i parcheggi coperti di piazza Vittorio Emanuele e piazza Italia a Nuoro apriranno per tutto il giorno, comprese le ore notturne, mentre per la notte tra domenica e lunedì i parcheggi chiuderanno alle 2 di notte. Si permetterà così ai numerosi visitatori in arrivo di parcheggiare nelle aree più centrali. Quest'anno, per le due giornate, sono coinvolte varie zone della città da Santu Predu a Seuna (i quartieri storici), con il corso Garibaldi, ma anche via La Marmora e via Roma. I punti di interesse sono ottanta tra artigiani, musei, realtà culturali varie, gastronomia e concerti.

