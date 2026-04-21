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Eccellenza.
22 aprile 2026 alle 00:48

«Per il Villasimius la salvezza sarebbe il giusto premio» 

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Con una vittoria tanto inattesa quanto voluta, domenica scorsa il Villasimius ha battuto la corazzata Ilvamaddalena, regalato all’Ossese la promozione in Eccellenza e spalancato per sé la porta che conduce alla salvezza.

Tutto concentrato nella rete con cui Cannas al 20’ della ripresa ha mandato al tappeto la squadra seconda in classifica, che contendeva alla capolista il salto diretto nel massimo torneo regionale (era a -1 in classifica), e fatto balzare la propria squadra a quota 36 in classifica. I tre punti hanno consentito in un colpo solo ai sarrabesi di staccare il Buddusò e portarsi in zona salvezza diretta, a +2 dalla casella playout ora occupata dal Santa Teresa a quota 34. Posizione meno scomoda di quella precedente, ma «il campionato ancora non è finito» sottolinea subito l’allenatore Sebastiano Pinna, troppo esperto per non sapere che spesso l’euforia può essere controproducente. Anche perché nell’ultimo turno, domenica, la sua formazione farà visita all’Iglesias e non sarà una passeggiata.

«È una bella realtà del calcio regionale», conferma Pinna dai microfoni di Radiolina nel corso della trasmissione L’Informatore sportivo, «era al comando al termine del girone di andata e ha vinto la Coppa Italia di categoria». Come a dire: attenzione a dare per sicura la salvezza, si rischia l’imbarcata. E infatti «anche con un pareggio rischiamo di buttare tutto all’aria», insiste Pinna, che in ogni caso sottolinea il «bel girone di ritorno» da parte del Villasimius, andatura che ha consentito un’ottima risalita. Così la conferma della categoria «sarebbe il giusto premio per i ragazzi e una società che ha speso».

Il successo è fondamentale perché le rivali dirette (Buddusò, Santa Teresa e Tortolì) hanno in programma «partite che possono vincere» contro Taloro in trasferta, Uri fuori casa e Tempio tra le mura amiche. A ulteriore dimostrazione che il torneo è stato «molto difficile» e segnato da un «grandissimo equilibrio. Si è giocato un buon calcio, ci sono giocatori di qualità». Con l’Iglesias «abbiamo un obiettivo e dobbiamo vincere, il pallino è nelle nostre mani». L’ultimo pensiero è per la Ferrini Cagliari, a lungo sua squadra e retrocessa in Promozione dopo 11 anni: «Sono molto dispiaciuto, ci sono stati sfortuna e qualche errore ma sono anche impressionato dalla loro cultura calcistica: hanno saputo accettare il verdetto e hanno detto che ripartiranno. Presto li rivedremo dove meritano».

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