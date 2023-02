Per il Villasimius inizia il countdown 

Villasimius. Il Villasimius fissa un altro tassello verso l’Eccellenza. Nell’anticipo di sabato, la squadra di Antonio Prastaro ha espugnato il campo dell’Atletico Cagliari, ottenendo la nona vittoria di fila. «Una partita dura», esordisce il tecnico, «su un terreno di gioco a noi non favorevole. Potevamo anche perderla. Nel finale abbiamo strappato tre punti preziosi. Avevamo anche diverse assenze e sabato si è fatto male anche Iesu».

Il vantaggio sul Castiadas resta di dodici lunghezze quando alla fine della stagione mancano appena sette incontri. Alla fine di marzo i gialloblù potrebbero già festeggiare il ritorno nel massimo campionato regionale. «Stiamo disputando un grande campionato», prosegue Prastaro. «Dobbiamo stare sempre concentrati perché non abbiamo ancora vinto nulla. È vero che il vantaggio è importante ma ci sono in palio ancora ventuno punti e dobbiamo cercare di raggiungere quanto prima l’obiettivo per evitare brutte sorprese».

Domenica a Villasimius arriva il La Palma Monte Urpinu. «Gara difficile», chiude, «contro una squadra che deve far punti per la salvezza».

