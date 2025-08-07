Per il Villasimius c’è anche Cannas Ghilarza scatenato 

Gran colpo di mercato del Villasimius (Eccellenza). Alla corte del tecnico Antonio Prastaro arriva l’esterno altro di sinistra Daniele Cannas, classe 2001, la scorsa stagione al Budoni, formazione promossa in Serie D. Il giocatore, originario di Bitti, ha indossato anche le maglie di Matese, Atletico Uri, Real Monterotondo, Asti, Latte Dolce, Carbonia, Nuorese, Foggia ed è cresciuto nelle giovani di Cagliari e Olbia.

Sono cinque i nuovi innesti del Sant’Elena. Si sono accordati con la società biancoverde, ripescata nel massimo torneo regionale, il difensore Mattia Pitzalis, proveniente dall’Iglesias, il portiere Riccardo Pisu, ex Barisardo, il fantasista Luca Floris, la scorsa stagione al Villasimius, il centrocampista Alessandro Sanna, ex Atletico Cagliari e Castel Sangro, e il difensore Nicola Cogoni, ex Pirri e Ferrini Cagliari.

L’Ossese ha ufficializzato gli acquisti del difensore Humberto Di Pietro, ex Ilvamaddalena, e dell’attaccante Blas Dante Tapparello, ex Budoni e Ilvamaddalena. Il 27 agosto alle 19 a Ossi i bianconeri affronteranno il Coghinas per la Supercoppa regionale dilettanti.

Nel campionato di Promozione la Villacidrese si assicura le prestazioni dell’attaccante Roberto Cappai, proveniente dal Budoni. I volti nuovi del Ghilarza sono Ethan Volpicelli (ex Borore), Marcello Colombo (Macomerese), Marco Mura (Lanteri), Nicolò Cabras (Santa Giusta), Nayad Mhoumadi (Villejuif), Andrea Soro (Latte Dolce), Augustin Ivan Passalenti (Bari Sardo), Pierre Anahel Bile Jama (Ferrini), Lorenzo Andrade Da Silva (Arbus), Carlo Mari (Alghero) e Samuele Cabras (Santa Giusta).

In Prima categoria il portiere Andrea Deledda si accasa con la Corrasi Junior. Ritornano alla Gialeto i centrocampisti Marco Asuni (reduce da una stagione all’Ussana) e Hani Zeid e l’attaccante Seif Zaidi. Sono stati ingaggiati il centrocampista Edoardo Murgia, ex Don Bosco Fortitudo Guspini, e il portiere Nicolas Pilloni, ex Arbus. Confermati Federico Lai e Federico Sanna.

In Seconda categoria il Lodine ha tesserato i centrocampisti Samuele Frongia, ex Ovodda, e Cristoforo Sedda.

