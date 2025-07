«Per il viadotto Sa Codina riapertura a Ferragosto» 

A un anno dall’avvio dei cantieri sul ponte Sa Codina e, dopo vari rinvii che ne hanno fatto slittare la riapertura, Anas annuncia la fine del lavori entro il 15 agosto. Spiega che «gli interventi sono attualmente in corso di esecuzione e procedano regolarmente». E rassicura: «L’apertura definitiva del ponte arriverà entro Ferragosto».

Dichiarazioni che suonano come una svolta per un intero territorio, reduce da mesi di disagi con studenti, pendolari e imprenditori costretti a ripiegare su altri percorsi per raggiungere Sorgono e viceversa Tiana, Ovodda e Nuoro. «L’impegno di Anas a riaprire il ponte - dice il sindaco di Tiana Pietro Zedda - ci rincuora e confidiamo possa essere seguito dai fatti, con la piena riapertura al traffico e un ponte moderno e funzionale». Ilenia Vacca, sindaca di Ovodda, rilancia: «Finalmente dopo un anno si mette fine a questa vicenda eliminando tanti disagi. Non aspettiamo altro che riappropriarci del diritto alla mobilità». Dice Costantino Floris, imprenditore di Tonara e delegato di Confesercenti: «L’auspicio resta quello che Anas mantenga gli impegni presi. La nostra categoria è reduce da mesi infernali con un intero territorio tagliato in due anche nelle vie per la sanità».

