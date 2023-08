Per il viadotto di S’Adde 150 mila euro dalla Provincia 

La porta di ingresso dal Nuorese sarà sistemata e messa in sicurezza. Si tratta del viadotto di S’Adde, prolungamento della statale 129 Nuoro-Macomer, per il quale la Provincia ha stanziato 150 mila euro. Intervento sollecitato a più riprese dai sindaci del Marghine, per far cessare i disagi. Ad annunciarlo è il commissario straordinario della Provincia, Costantino Tidu, in una interlocuzione telefonica col sindaco di Macomer, Riccardo Uda.

Le risorse servono, in primo luogo, alla sostituzione dei giunti di dilatazione, deteriorati da qualche anno. Lo scorso gennaio hanno ceduto definitivamente, costringendo a ricorrere a un intervento tampone con la sistemazione provvisoria di due strisce di lamiere, all’inizio e alla fine della campata. Le lamiere in pochi mesi si sono a loro volta deteriorate. «Nell’immediato - spiega Uda - si procederà con un intervento tampone, per consentire il transito dei mezzi, poi con la sistemazione complessiva della struttura. Speriamo veramente che sia la volta buona». Soddisfatto il presidente dell’Unione dei Comuni, Gian Pietro Arca (sindaco di Silanus), in prima linea per sollecitare a Provincia, Regione e Anas la sistemazione di tutte le strade del Marghine. «Da tempo chiedo la sistemazione definitiva del viadotto di S’Adde. Ora che sono state finanziate le risorse necessarie, chiediamo quando saranno avviati i lavori».

